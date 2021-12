POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Alte Autoreifen illegal im Wald entsorgt - Polizei sucht Zeugen

Polizeipräsidium Mannheim

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Alte Autoreifen illegal im Wald entsorgt - Polizei sucht Zeugen

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis

Zeugen teilten der Polizei am Samstag, 04.12.2021 mit, dass auf einem Walddweg bei Sandhausen eine größere Menge Altreifen abgelagert sei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte ein Unbekannter in der Zeit zwischen Freitag, 03.12.2021 und Samstag, 04.12.2021 auf einem Waldweg zwischen dem Parkplatz an der Umgehungsstraße und dem Abzweig zur Hauptstraße zahlreiche alte Autoreifen abgelagert.

Die Gemeinde Sandhausen wurde verständigt, der Polizeiposten Sandhausen ermittelt wegen widerrechtlicher Abfallablagerung außerhalb einer zugelassenen Abfallbeseitigungsanlage.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zum Verursacher der Reifenablagerung geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

