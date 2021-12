Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/BAB 5: Aufgefahren und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg/BAB 5 (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte am Mittwochnachmittag, den 24.11.2021, ein unbekannter Lastwagenfahrer auf der A 5 bei Heidelberg. Eine 29-jährige Frau war gegen 14.45 Uhr mit ihrem VW Golf auf der A 5 von Karlsruhe in Richtung Frankfurt unterwegs. An der Anschlussstelle "Heidelberg/Schwetzingen" wechselte sie auf die Ausfahrtspur, um auf die B 535 zu wechseln. Dort fuhr ihr ein nachfolgender Lastwagen dreimal in kurzer Folge hinten auf. Ohne anzuhalten, fuhr er anschließend einfach weiter in Richtung Heidelberg. Am Auto der 29-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen blauen Lastwagen gehandelt haben. Mehr ist hierzu nicht bekannt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Lkw und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei in Mannheim, Tel.: 0621/47093-216 (Mo. - Fr. 8:00 Uhr bis 15.30 Uhr) oder 0621/47093-0 (rund um die Uhr) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell