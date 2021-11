Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personen und Sachschaden auf der L 273 in Dishley, LK MSE

Friedland (LK MSE) (ots)

Eine verletzte PKW-Fahrerin und 35.000 EUR Sachschaden sind die traurige Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der L 273 in Dishley. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 31-jährige Audi-Fahrerin am 04.11.2021, gegen 18.15 Uhr beim Rangieren auf die Gegenfahrbahn, um von dort auf ihr Grundstück einzuparken. Dabei bemerkte sie nicht, dass ein 60-jähriger Mann mit seinem PKW BMW vorbeifahren wollte und es kam zur seitlichen Kollision. Die 31-jährige Fahrerin kam mit leichten Verletzungen ins Klinikum Neubrandenburg. An den Unfallfahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Landstraße musste während der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Die beiden beteiligten Personen sind Deutsche.

