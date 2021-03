Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Parkendes Auto angefahren und geflüchtet

Bocholt (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro hat ein Unbekannter in Bocholt nach einem Verkehrsunfall hinterlassen. Der beschädigte rote Mazda hatte in einer Parkbucht am Jean-Monnet-Ring gestanden. Der Verursacher muss den Wagen dort zwischen Sonntag, 18.00 Uhr, und Dienstag, 09.00 Uhr, angefahren haben. Das Verkehrskommissariat in Bocholt bittet um Hinweise unter Tel. (02871) 2990.

