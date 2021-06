Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Betrug am Computer

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Ludolfshäuser Straße, Montag, 31.05.21, 10.00 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Montag, 31.05.21, gegen 10.00 Uhr wurde eine 86-jährige Bad Gandersheim telefonisch durch den Microsoft Support kontaktiert und bezüglich der Bereinigung von Computerdaten zu einer Eingabe am Computer aufgefordert. Die 86-jährge folgte der Anweisung nicht, so dass es zu keinerlei strafbaren Folgehandlungen gekommen ist.

