Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall unter dem Einfluss berauschender Mittel verursacht

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Hagemühlenweg, Montag, 31.05.21, 11.45 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Montag, 31.05.21 wollte ein 42-jährger Bad Gandesheimer mit einem, zur Probefahrt ausgeliehenen Renault Twingo aus einer Parklücke im Hagemühlenweg, in Bad Gandersheim ausparken. Hierbei streifte den Pkw VW Golf einer 50-jährigen Bad Gandershiermerin, die ihrerseits auf der Fahrbahn wartete. Durch den Unfall entstanden Schäden in Höhe von ca. 1100 EUR. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 42-jährigen Unfallverursacher drogentypische Auffallerscheinungen fest. Ein durchgeführter Drogentest bestätigte den Verdacht. Nach Entnahme einer Blutprobe und der Führerscheinsicherstellung wurde ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell