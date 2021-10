Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Körperverletzungsdelikte aus Personengruppen heraus

Geilenkirchen (ots)

Am späten Freitagabend (22. Oktober) und im weiteren Verlauf der Nacht kam es im Bereich der Innenstadt zu mehreren Schlägereien von Personengruppen. Gegen 23 Uhr wurden drei Personen, die sich im Bereich des Marktes aufhielten, aus einer hinzugekommenen etwa zehnköpfigen Personengruppe heraus mit Pfefferspray und einer abgebrochenen Glasflasche attackiert. Die Angreifer entfernten sich vor Eintreffen der Polizei in Richtung Herzog-Wilhelm-Straße. Kurz nach Mitternacht (23. Oktober) wurden dieselben Personen auf der Heinsberger Straße wieder aus einer mehrköpfigen Personengruppe angegriffen, diesmal mit Pfefferspray und einem Baseballschläger. Wahrscheinlich handelte es sich um die gleichen Täter wie zuvor. Bei zwei der Täter soll es sich um Personen mit dunkler Hautfarbe gehandelt haben. Ein weiterer Täter soll etwa 15 bis 20 Jahre alt und zirka 185 Zentimeter groß gewesen sein und hatte lange schwarzgelockte Haare. Das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Identität der Täter geben können, sich zu melden. Hinweise können telefonisch unter 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis an die Polizei weitergegeben werden.

