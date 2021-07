Polizei Eschwege

POL-ESW: Unfall auf der B 249 zwischen Wanfried und Katharinenberg -Erstmeldung-

Eschwege (ots)

Auf der Bundesstraße B 249 zwischen Wanfried und Katharinenberg kam es gegen 08.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Die Beamten der Polizei in Eschwege sind aktuell an der Unfallstelle im Einsatz. Nach ersten Meldungen sollen drei Fahrzeige beteiligt sein, drei Personen wurden offenbar leicht verletzt. Aktuell ist die B 249 im Bereich der Unfallstelle in beide Richtungen gesperrt.

Es wird nachberichtet.

