POL-ESW: Polizei sucht weitere Zeugen zur Klärung eines Unfallsachverhalts vom 06. Juli um 15.10 Uhr

Eschwege (ots)

Vergangene Woche Dienstag kam es gegen 15.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Eschwege, als eine 46-jährige Autofahrerin aus Wehretal von der Oberen Friedenstraße nach rechts in den Wolfsgraben in Richtung Herkules-Kreuzung einbog. Dabei war die Frau mit dem Auto eines 76-Jährigen aus Eschwege zusammengestoßen, der die Straße Wolfgraben aus Richtung Goldbachstraße befahren hatte und dabei an einer Schlange wartender Autos von der Ampelkreuzung vorbeigefahren war.

(s. Pressemeldung vom 07.07.2021, 09.58 Uhr)

Wie im Nachgang der weiteren Ermittlungen und der genauen Sachverhaltsschilderungen beider Beteiligten bekannt wurde, soll die 46-Jährige auf Handzeichen einer verkehrsbedingt an der Ampel wartenden Verkehrsteilnehmerin von der Oberen Friedenstraße in den Wolfsgraben eingebogen sein.

Zu der weiblichen Verkehrsteilnehmerin, die der 46-Jährigen offenbar per Handzeichen ein gefahrloses Abbiegen bedeutet hatte, ist lediglich bekannt, dass die Frau dem äußeren Erscheinungsbild nach ca. 50 Jahre alt gewesen sein soll und in einem grauen Pkw unterwegs war. Zudem habe sich eine weitere Person auf der Beifahrerseite im Auto befunden.

Etwaige Zeugen des Sachverhalts, die Angaben zum Unfallhergang oder auch zu der beschriebenen, bislang unbekannten, Verkehrsteilnehmerin machen können werden gebeten sich mit der Polizei in Eschwege in Verbindung zu setzen unter der Nummer 05651/925-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

