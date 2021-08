Polizei Düsseldorf

POL-D: Straßenraub in Stadtmitte - Kette vom Hals gerissen - Unbekannter flieht mitsamt Beute - Zeugen gesucht

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 11. August 2021, 11 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen eines Raubes gestern Vormittag in Stadtmitte. Ein Unbekannter hatte einer Seniorin die Kette vom Hals gerissen und war im Anschluss geflüchtet. Die Frau blieb glücklicherweise körperlich unversehrt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen beabsichtigte die 92 Jahre alte Frau im Bereich der Königsallee / Bahnstraße in die U-Bahn einzusteigen. Am dortigen Treppenabgang bot ein Unbekannter seine Hilfe beim Tragen ihrer Taschen an. Als sie dies ablehnte drückte der Mann sie gegen eine Wand, entriss ihr die Goldkette und flüchtete im Anschluss mitsamt der Beute in Richtung Königsallee.

Der Tatverdächtige ist etwa 1,80 Meter groß und hat kurze dunkle Haare. Er hat ein osteuropäisches Erscheinungsbild und sprach gebrochen Deutsch. Er war dunkel gekleidet.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 entgegen.

