Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Arbeitsgeräte aus Handwerkerfahrzeug entwendet

Geilenkirchen-Gillrath (ots)

Am Samstag (23. Oktober), zwischen 16 Uhr und 23 Uhr, gelangten Personen in einen auf einem Parkplatz an der Karl-Arnold-Straße abgestellten Sprinter und manipulierten am Zündschloss. Zudem entwendeten sie aus dem Fahrzeug eine Kernbohrmaschine und eine Flex.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell