POL-HS: Krähenfüße ausgelegt

Zeugen gesucht

Selfkant-Höngen (ots)

Am 23. Oktober (Samstag), befuhr eine Radfahrerin gegen 13.30 Uhr den Diecker Weg und fuhr über einen sogenannten Krähenfuß. Dadurch wurde ein Reifen beschädigt. Die hinzugerufene Polizei fand auf dem Diecker Weg noch zwei weitere Krähenfüße, die auf der Fahrbahn ausgelegt waren. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Verursachern geben können, sich zu melden. Hinweise können telefonisch unter 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis an die Polizei weitergegeben werden.

