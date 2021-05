Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wildunfall

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37574 Einbeck, Gemarkung Opperhausen, Kreisstr. 652. Zeit: Samstag, 22.05.201, 00:10 Uhr. Eine 20-jährige Bad Gandersheimerin befuhr mit ihrem VW Golf die Kreisstr.652, von Ahlshausen kommend, in Richtung Opperhausen und sie erfaßte ein die Fahrbahn überquerendes Reh. Das Tier verendete am Unfallort und es wurde waidgerecht entsorgt. Am Fzg. entstand Frontschaden in Höhe von 1000.- Euro.

