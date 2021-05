Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall zwischen zwei PKW- ca. 7000 Euro Sachschaden

Einbeck (ots)

Einbeck (fi.) Am Freitag den 21.05.2021 kam es um 14:35 Uhr in der Hullerser Straße in Einbeck zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Hierbei befuhren beide PKW die Hullerser Straße hintereinander aus Richtung Hullerser Tor kommend. Der vorausfahrende PKW (Ford) musste verkehrsbedingt auf der Fahrbahn halten. Dies bemerkte der dahinter fahrende PKW (Renault)zu spät, welcher auf den vorausfahrenden Ford auffuhr. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden PKW entstand ein Gesamtschaden von circa 7000 Euro.

