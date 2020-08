Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkrs. KN) Unfall im Begegnungsverkehr (12.08.2020)

Hilzingen (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von über 40.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 15.30 Uhr auf der B 314. Ein 79-jähriger VW-Fahrer war auf der Bundesstraße in Richtung Hilzingen unterwegs, als er kurz nach Storzeln in einer Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache auf die linke Fahrspur geriet. Hier streifte er zunächst einen entgegenkommenden VW Passat eines 52-jährigen Mannes und prallte anschließend auf einen, dem Passat nachfolgenden Audi eines 35-jährigen Mannes. Beide Fahrer der entgegenkommenden Fahrzeuge wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der VW und der Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Bergung dieser Fahrzeuge musste die Bundesstraße gesperrt werden.

