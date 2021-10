Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht vom 23.10.2021

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte / Straftaten:

Wegberg-Beeck, Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte Täter verschafften sich am 22.10.2021 in der Zeit von 15.30 Uhr bis 19.00 Uhr Zugang in den Garten eines Einfamilienhauses auf der Vinzenzstraße. Hier versuchten sie durch Aufhebeln einer Terrassentür in das Haus einzudringen, was jedoch misslang. Die Ermittlungen wurden eingeleitet.

Erkelenz-Keyenberg, Einbruch

In der Zeit vom 20.10.2021, 22.00 Uhr bis 22.10.2021, 22.00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zum Keller eines leerstehenden Einfamilienhauses auf der Lindenallee und entwendeten Kupferrohre. Die Ermittlungen dauern an.

Heinsberg-Uetterath, Einbruch

Im Tatzeitraum vom 19.10.2021, 20.00 Uhr bis 21.10.2021, 09.30 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine Tür zu einer wirtschaftlich genutzten Halle auf und entwendeten ein Pedelec, das in der Halle abgestellt war. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell