Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Jugendlicher ausgeraubt

Zeugen gesucht

Geilenkirchen (ots)

Ein 17 Jahre alter Geilenkirchener wurde am Sonntagabend (24. Oktober) gegen 21.45 Uhr Opfer eines Raubes. Der Jugendliche war zu Fuß auf der Straße An der Friedensburg aus Richtung Bahnhof kommend in Gehrichtung Konrad-Adenauer-Straße unterwegs. Als er an einer unbekannten männlichen Person vorbeiging, schlug diese mit einem bislang unbekannten Gegenstand auf den Unterarm des 17-Jährigen, bedrohte ihn mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe seiner Tasche. Mit der erbeuteten Tasche flüchtete der Täter zu Fuß in die Straße Am Wiesenhang. Dabei schob er das von ihm mitgeführte Fahrrad. Der Räuber war zirka 30 bis 40 Jahre alt, etwa 180 bis 185 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Er war mit einer schwarzen Kapuzenjacke und einer schwarzen Arbeitshose bekleidet. Das von ihm mitgeführte Mountainbike war ebenfalls schwarz. Das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Identität des Täters geben können, sich zu melden. Hinweise können telefonisch unter 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis an die Polizei weitergegeben werden.

