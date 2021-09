Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbruch in Mönchengladbach

Mönchengladbach (ots)

Am Sonntag, den 19.09.2021 gegen 00:20 Uhr kam es auf der Straße Blaffert in Mönchengladbach zu einem Wohnungseinbruch. Der unbekannte Täter hebelte ein, auf der rückwärtigen Seite gelegenes, Fenster auf und verschaffte sich so Zutritt zur Wohnung. Im Wohnungsinneren durchwühlte er diverse Schubladen. Hierbei entwendete der Täter Uhren sowie Schmuck.

