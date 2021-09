Polizei Mönchengladbach

POL-MG: "Falschgeldkontrolleure" bestehlen Seniorin

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 15.09.2021, haben zwei bislang unbekannte Männer eine Seniorin an ihrer eigenen Wohnungstür bestohlen.

Sie klingelten zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr bei der an der Taunusstraße in Geistenbeck wohnhaften 82-jährigen Frau. Als sie die Tür Wohnungstür öffnete, standen die Männer bereits davor. Wie sie in den Hausflur gelangt waren, ist bislang unbekannt.

Sie gaben an, dass derzeit Falschgeld im Umlauf sei und sie deswegen überprüfen müssten, ob sie welches besitze. Als die Dame ihre Geldbörse aus der Tasche nahm, griff einer der beiden Männer danach und sie flüchteten aus dem Haus. In der Geldbörse hatte sich unter anderem Bargeld in dreistelliger Höhe befunden.

Als Beschreibung liegt bislang lediglich vor, dass beide groß und schlank waren und ebenfalls beide eine schwarze Mütze trugen.

Zeugen, die die Männer dort ggf. gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell