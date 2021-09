Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 28-Jähriger nach mehreren Einbrüchen in Untersuchungshaft

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei hat am Mittwoch, 15. September, einen 28-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, in den letzten Tagen mehrere Einbrüche und Diebstähle im Stadtgebiet begangen zu haben. Ein Haftrichter entschied heute, am 16. September, dass der Tatverdächtige bis zur Gerichtsverhandlung in Untersuchungshaft muss.

Der 28-jährige steht im Verdacht, gleich mehrere Straftaten in den vergangenen Tagen begangen zu haben:

Bei einem Geschäft in der Gladbacher Innenstadt schlug der Verdächtige am Montagabend eine Vitrine ein und entwendete Schmuck aus der Auslage. Über diesen Fall berichtete die Polizei bereits (Pressemitteilung vom 14.09.2021: "Schmuck aus Vitrine gestohlen").

Am frühen Dienstagmorgen, 14. September, brach er in einen Imbisswagen an der Theodor-Heuss-Straße im Stadtteil Dahl ein, um daraus unter anderem Lebensmittel zu stehlen.

In derselben Nacht drang er außerdem gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Tankstelle ein, die sich ebenfalls an der Theodor-Heuss-Straße befindet. Dazu kletterte er auf das Dach des Gebäudes und öffnete ein Oberlicht. Drinnen sorgte er für Verwüstung: Er durchsuchte nicht nur die Räume nach Wertsachen, sondern sprayte auch ein Graffito an die Wand. Zudem stahl er Elektronikartikel und diverse Schlüssel.

Bei einer weiteren Straftat am Mittwoch stellten ihn Polizeibeamte schließlich auf frischer Tat: Am Mittwoch, 15. September, stahl der 28-Jährige aus einem Bekleidungsgeschäft an der Hindenburgstraße zwei Taschen. Dazu öffnete er die Verriegelungen, mit denen die Taschen vor Diebstahl geschützt werden sollten. Mit seiner Beute flüchtete er dann. Zeugen meldeten die Tat sofort der Polizei und beschrieben den Beamten den Fluchtweg des Verdächtigen. Die Polizisten stellten sich während der Fahndung so auf, dass der Verdächtige ihnen in die Arme lief - und nahmen ihn vorläufig fest.

Für die vorgenannten Taten ist der 28-Jährige teils deshalb tatverdächtig, weil es Videoaufzeichnungen von Überwachungskameras gibt, die seine Identifizierung ermöglichten. Andere Taten gestand er bei seiner Vernehmung. Ermittlungen förderten außerdem bereits einen Teil des Diebesguts bei ihm zu Tage.

Ermittler des Kriminalkommissariats führten ihn heute einem Haftrichter vor. Der entschied, dass der Verdächtige gemäß des staatsanwaltschaftlichen Antrags wegen Wiederholungs- und Fluchtgefahr in Untersuchungshaft muss. Der 28-Jährige ist polizeilich bereits einschlägig wegen Eigentumsdelikten bekannt.

Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an. Ob der 28-Jährige für weitere Taten der letzten Tage und Wochen als Verdächtiger in Betracht kommt, ist Gegenstand dieser Ermittlungen. (jn)

