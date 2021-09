Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebe stehlen Fallrohre

Mönchengladbach (ots)

Von einem Einfamilienhaus im Stadtteil Ohler stahlen bislang unbekannte Diebe in der Zeit zwischen Dienstag, 14.09.2021, 13:00 Uhr, und Mittwoch, 15.09.2021, 7:00 Uhr, zwei Regenwasser-Fallrohre.

Hierfür müssen die Täter die Rohre aus Kupfer jeweils aus den Verankerungen am Haus an der Straße "Am Ziegelgrund" herausgerissen haben.

Die Polizei fragt: Wer hat Personen gesehen, die diese doch recht auffällige Beute im Bereich des Tatortes transportiert oder verladen haben? Hinweise an 02161-290. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell