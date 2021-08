Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Raub vor Sparkasse aufgeklärt

Sögel (ots)

Nachdem es am Montagnachmittag vor der Sparkassenfiliale an der Straße "Am Markt" zu einem räuberischen Diebstahl gekommen ist, kann die Polizei nun einen schnellen Ermittlungserfolg vermelden. Beamte der Polizei Papenburg konnten drei Minderjährige Täter identifizieren. Alle drei räumten die gemeinsame Tatausführung ein. Sie entrissen einer 83-jährigen Seniorin ihr Portemonnaie und flüchtete anschließend vom Tatort. Zwei von ihnen gaben darüber hinaus zu, auch für einen Einbruch auf dem Freibadgelände verantwortlich zu sein.

