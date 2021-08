Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Vier Einbrüche in Firmengebäude

Neuenhaus (ots)

In der Nacht zu Donnerstag ist es in Neuenhaus gleich zu mehreren Firmeneinbrüchen gekommen. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich an der Adolf-Meyer-Straße und der Dietrich-Borggreve-Straße Zugang zu den Gebäuden von insgesamt vier verschiedener Firmen und suchten darin nach Wertsachen. Was sie genau erbeuten konnten, ist bislang unklar. Der angerichtete Gesamtschaden geht in die Tausende. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

