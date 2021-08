Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Brand einer Lagerhalle

Nordhorn (ots)

In der Nacht zu Freitag ist es an der Ursulastraße zum Brand einer Lagerhalle gekommen. Verletzt wurde dabei niemand. Arbeiter eines benachbarten Autohandels hatten gegen kurz nach 3 Uhr die Flammen im Bereich des Bauunternehmens bemerkt und die Einsatzkräfte verständigt. Bei deren Eintreffen stand das Lagergebäude bereits in Vollbrand. Etwa 120 Feuerwehrleuten gelang es in der Folge, die weitere Ausbreitung der Flammen zu verhindern. Die Gesamtschadenshöhe an Halle, Baumaterialien, Werkzeugen und Arbeitsmaschinen ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

