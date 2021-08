Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 8.45 Uhr auf der Haselünner Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Dabei fuhr ein bislang unbekannter weißer Transporter links an einem am Fahrbahnrand parkenden Fahrzeug vorbei, ohne auf den entgegenkommenden Radfahrer zu achten. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der 22-jährige Mann ab, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Unfallbeteiligte sowie Zeugen und Personen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931-9490 zu melden.

