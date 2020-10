Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Vermisster 79-jähriger wohlauf

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Ein gutes Ende nahm eine Vermisstensuche des gestrigen Tages am 24.10.2020. Kurz nach 19 Uhr wurde ein 79-jähriger aus Speyer durch seine Schwiegertochter als vermisst gemeldet. Hiernach sei dieser gegen 11 Uhr mit seinem PKW von Speyer Richtung Südpfalz mit dem Wanderziel St. Anna-Kapelle gefahren und konnte seitdem nicht mehr erreicht werden. Intensive Suchmaßnahmen durch die Polizei verliefen zunächst ergebnislos. Am 25.10.2020 erging gegen 03:40 Uhr eine Mitteilung über eine Person, welche circa 400 Meter vom Friedensdenkmal in Edenkoben entfernt auf dem Waldboden schlafen würde. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich um den als vermisst gemeldeten 79-jährigen aus Speyer handelte. Dem 79-jährigen ging es gut, nach einer Untersuchung durch das DRK war eine medizinische Behandlung nicht erforderlich. Der 79-jährige konnte sodann in die Obhut seiner Angehörigen übergeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Mike Bourdy



Telefon: 06323 955 0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell