Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vermutliches Fahren unter Drogeneinwirkung in Wörth

Wörth (ots)

Am 25.10.2020 wurde um 02.10 Uhr in Wörth ein Autofahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergaben sich Auffälligkeiten, die auf eine eventuelle Drogenbeeinflussung hindeuteten. Der 26-jährige Autofahrer, der sich ungewöhnlich nervös zeigte, führte freiwillig entsprechende Tests der Streife durch. Diese Tests und der Eindruck der Person verstärkten den Verdacht einer Drogenbeeinflussung während einer Autofahrt. Eine Überprüfung ergab zudem, dass der Autofahrer in der Vergangenheit schon entsprechend polizeilich aufgefallen war. Ein angebotener Urinvortest wurde angenommen, konnte oder wollte trotz Flüssigkeitszufuhr jedoch vom Autofahrer nicht durchgeführt werden. Aufgrund der Verdachtsmomente wurde eine Blutprobe entnommen, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

