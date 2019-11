Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw-Außenspiegel zerstört

Obernkirchen (ots)

(ma)

Von Sonntag auf Montag wurde an einem geparkten Pkw Mercedes in der Schweidnitzer Straße in Obernkirchen der rechte Außenspiegel zerstört.

Das Fahrzeug stand geparkt am Straßenrand.

Am Montagmorgen stellte der Fahrzeugnutzer fest, dass das Innenglas des Spiegels herausgebrochen war und das Gehäuse an den Kabeln herunterhing.

Es wird vermutet, dass der Spiegel abgeschlagen oder abgetreten wurde.

