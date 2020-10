Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahren unter Alkoholeinwirkung in Wörth

Wörth (ots)

Am 25.10.2020 wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Wörth eine Verkehrsstandkontrolle in Höhe des Bahnhofes Wörth durchgeführt. Gegen 00:10 Uhr fuhr ein 32-jähriger Autofahrer an die Kontrollstelle. Schon bei der Kontaktaufnahme konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Alkotest des Mannes vor Ort ergab ein Wert von mehr als 1,1 Promille. Die Autofahrt wurde beendet, dem Autofahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt. Die Strafanzeige wird der Staatsanwaltschaft zur weiteren Entscheidung vorgelegt.

