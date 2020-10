Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahren ohne Fahrerlaubnis Freitag, 23.10.2020, 09:30 Uhr, Landau i. d. Pfalz, Mörlheimer Hauptstraße

Landau (ots)

Am Freitagmorgen konnte ein 59-jähriger Landauer des Fahrens ohne Fahrerlaubnis überführt werden. Im Rahmen der Streifenfahrt konnte er zunächst auf der L509 in Fahrtrichtung Mörlheim auf einen Roller festgestellt werden. Der Roller wies ein gültiges Versicherungskennzeichen auf und fuhr etwa 45 Km/h. Fahrzeug und Fahrer wurden daraufhin in der Mörlheimer Hauptstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle konnte der Fahrzeugführer keinen gültigen Führerschein vorzeigen. Im weiteren Verlauf der Kontrolle gab der 59-jährige an, dass der Roller etwa 40 - 45 Km/h fahren könne. Da der Roller jedoch lediglich als Mofa bis 25 Km/h zugelassen war, war somit auch die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges erloschen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Weiterhin wurde das das Versicherungskennzeichen und der Schlüssel des Rollers zu Verhinderung weiterer Fahrten sichergestellt. Der 59-Jährige muss sich nun wegen Führen eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis verantworten.

