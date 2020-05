Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach) Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen (27.05.2020)

Stockach (ots)

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden von über 7.000 Euro sind die Folgen eines Auffahrunfalls am Mittwoch gegen 16.00 Uhr in der Radolfzeller Straße. Ein 30-jähriger Fahrer eines VW war vermutlich aufgrund Unachtsamkeit auf einen vor ihm verkehrsbedingt stehenden VW eines 68-jährgen Lenkers aufgefahren. Durch den Aufprall wurde dessen Fahrzeug auf den Ford eines 38-jährigen Mannes geschoben. Der 68-Jährige verletzte sich bei der Kollision leicht und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Der VW des 30-jährigen musste abgeschleppt werden.

