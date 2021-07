Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit drei schwer verletzten Personen

Northeim (ots)

Uslar, Bundesstraße 241, Donnerstag, 01.07.2021, 15.25 Uhr

USLAR (Mü) - Donnerstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen schwer verletzt wurden.

Ein 36-jähriger Mann aus Göttingen befuhr mit seinem Lkw mit Anhänger die Bundesstraße 241 von Uslar kommend in Richtung Bollensen. In einer Rechtskurve geriet der Anhänger des Lkw aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw Opel eines 65-Jährigen aus Uslar und einem nachfolgenden Pkw Skoda einer 53-Jährigen aus Göttingen. Der Fahrer des Lkw und die Fahrerin des Skoda wurden mit einem Rettungswagen und einem Rettungshubschrauber in ein Göttinger Krankenhaus transportiert. Der Fahrer des Opel wurde in das Northeimer Krankenhaus verbracht.

Der Anhänger wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch spezialisierte Kräfte. Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde zusätzlich ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die Bundesstraße 241 wurde mit Hilfe des Straßenmeisterei Uslar für mehrere Stunden voll gesperrt. Für die Reinigung der Fahrbahn war die Feuerwehr im Einsatz.

Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 22.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell