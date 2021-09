Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Radfahrerin bei Kollision mit Kind schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Eine 57-jährige Radfahrerin befuhr am Samstagnachmittag, gegen 15.19 Uhr, die Straße Meerkamp, aus Richtung Biesel kommend, in Richtung Nesselrodestraße. Ein 9-jähriger Junge lief plötzlich zwischen zwei geparkten Fahrzeugen von rechts nach links auf die Fahrbahn. Die Radfahrerin konnte nicht mehr ausweichen, kollidierte mit dem Kind und stürzte zu Boden. Sie wurde mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt, wo sie zur stationären Behandlung verblieb. Der Junge wurde durch den Zusammenprall leicht verletzt und in die Obhut der Eltern übergeben.

