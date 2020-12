Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch auf Firmengelände

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 18:00 Uhr, und Samstag, 10:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch auf einem Firmengelände in der Straße "An der Roßweid" in Karlsruhe-Grötzingen. Bislang unbekannte Täter hebelten die Türen zu einer Produktionshalle und einem auf dem Gelände befindlichen Container auf. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 400 Euro. Ob und in welcher Höhe Diebesgut entwendet wurde, ist bislang noch unklar.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 0721/96718-0, mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt in Verbindung zu setzen.

