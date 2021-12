Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim: Unfallflucht; Zeugen gesucht

Heddesheim (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr am Dienstagmorgen, nach bisherigen Erkenntnissen zwischen 8 und 9 Uhr, die Schillerstraße vermutlich in Fahrtrichtung Straßenheimer Straße und bog dort nach rechts ab. Vermutlich beim Ausscheren beschädigte der mitgeführte Anhänger des unfallflüchtigen Fahrzeuges einen am linken Fahrbahnrand geparkten BMW. Dieser wurde entlang der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Es konnten dort grünliche und gelbliche Lackabtragungen festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/ 9305-0 zu melden.

