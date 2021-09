Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Motorrad-Fahrer hatten Glück und wurde bei Unfall nicht verletzt

Freiburg (ots)

Glück im Unglück hatten am Samstag, 25.09.2021 zwei Motorrad-Fahrer bei Verkehrsunfällen. Gegen 15.40 Uhr befuhr eine 18 Jahre alte Frau mit ihrer Kawasaki die K 6352 zwischen Kürnberg und Schlechtbach als sie bei langsamer Geschwindigkeit in einer Linkskurve stürzte. Sie blieb unverletzt, an ihrem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Straßenmeisterei Schönau reinigte die Fahrbahn. Gegen 16.10 Uhr kam es zum nächsten Unfall mit einem Krad-Fahrer. Ein 31 Jahre alter Motorrad-Fahrer befuhr mit seiner Suzuki die L 139 zwischen Schopfheim und Enkenstein und kam in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Er stürzte und kam unterhalb einer Leitplanke zum Liegen. Vorsorglich wurde der Suzuki-Fahrer von Notarzt untersucht, er war unverletzt. An seiner Maschine entstand Sachschaden. Die Feuerwehr Schopfheim war vor Ort um auslaufende Betriebsstoffe zu binden.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell