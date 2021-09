Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Erneut brennender Müllcontainer vor Gymnasium

Freiburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 25.09.2021, gegen 7.00 Uhr kam es erneut zum Brand eines Müllcontainers auf dem Schulgelände des Goethe-Gymnasiums in der Neubronnstrasse in Emmendingen.

Zeugen hatten erneut zwei Personen kurz nach der Rauchentwicklung wegrennen gesehen. Die Freiwillige Feuerwehr Emmendingen konnte den Brand eines 1000 Liter Containers, in dem sich Kartonage befand recht schnell löschen.

Bereits in der Vorwoche kam es zu gleich gelagerten Brandstiftungen auf dem Schulgelände. Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) ermittelt und sucht Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft geben können.

