Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210923 - 1165 Frankfurt-Gutleutviertel: Diebesduo festgenommen

Frankfurt (ots)

(ro) Der Frankfurter Polizei gelang es gestern Abend (22. September 2021), zwei Männer nach einem Einbruchsdiebstahl aus einem Pkw auf frischer Tat im Gutleutviertel festzunehmen. Den glücklichen Geschädigten konnten anschließend Wertgegenstände in einer Höhe von mehr als 9000 EUR zurückgegeben werden.

Ein 35-jähriger Mann schlug in der Wiesenhüttenstraße gegen 18:40 Uhr eine Autoscheibe mit einem Nothammer ein und öffnete im Anschluss eine Autotür. Aus dem Innenraum eines Mercedes mit Schweizer Kennzeichen entwendete er anschließend einen hochwertigen Laptop, Designertaschen und Parfums. Sein 29-jähriger Komplize stand währenddessen Schmiere und behielt die Umgebung im Blick. Eine aufmerksame Polizeistreife der Verkehrsüberwachung wurde auf ihrer Streifenfahrt auf die akustische Alarmanlage des Autos aufmerksam und konnte mithilfe von Zeugenhinweisen beide Männer, nach kurzer und erfolgloser Flucht, festnehmen. Die gestohlenen Gegenstände wurden anschließend an die erleichterten Geschädigten wiederausgehändigt. Der 29-Jährige muss sich nun auch noch wegen einer weiteren Straftat verantworten. Bei ihm wurde zudem eine fremde Kreditkarte aufgefunden, die nun ebenfalls an die rechtmäßige Besitzerin zurückgeführt wird.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide Männer wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen wegen der verschiedenen Straftaten dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell