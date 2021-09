Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210922 - 1163 Frankfurt/Dietzenbach: Schockanruf - Kripo Offenbach sucht Zeugen in Frankfurt

Frankfurt (ots)

(aa) Eine Rentnerin aus Dietzenbach erhielt am Montagnachmittag einen Schockanruf, in dem ihr vorgelogen wurde, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte, nun in Haft sei und für die Freilassung eine Kaution zahlen müsse. Als Übergabeort wurde allerdings eine Adresse in Frankfurt genannt. Die Seniorin fuhr also mit ihrer grauen Mercedes A-Klasse nach Frankfurt in die Battonnstraße 40. Dort übergab sie um kurz nach 18 Uhr einer 30 bis 35 Jahre alten und 1,60 Meter "kleinen" Frau das Geld. Die "sehr hübsche" Täterin hatte lange dunkle zum Pferdeschwanz gebundene Haare und eine zierliche Figur. Sie war mit einem schwarzen knielangen Rock, einer weißen Bluse sowie einer schwarzen Strickjacke bekleidet. Die Unbekannte, die keinen Mund-Nasen-Schutz trug, ging dann weg.

Die Kripo Offenbach sucht nun Zeugen, die die Frau vermutlich schon kurz vor 18 Uhr vor dem Haus stehend und wartend oder bei der Geldübergabe an dem grauen Mercedes gesehen haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 069 8098-1234 erbeten.

Offenbach, 22.09.2021, Pressestelle, Andrea Ackermann

