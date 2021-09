Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Radfahrerin nach Unfall verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitagmittag, 24.09.2021, gegen 11.39 Uhr übersah offensichtlich ein 70-jähriger Autofahrer beim Ausfahren aus einem Parkplatzgeländes am Elzdamm in Emmendingen eine ordnungsgemäß herannahende Fahrradfahrerin und kollidierte mit dieser.

Hierbei stürzte die 48-Jährige auf die Fahrbahn und zog sich zahlreiche Verletzungen zu. Mit mittelschweren Verletzungen wurde sie in eine benachbarte Klinik eingeliefert.

