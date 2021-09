Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim/ Langenau: Blitzeinschlag in Doppelhaushälfte

Freiburg (ots)

Beim Unwetter am Sonntagmorgen, 26.09.2021 schlug gegen 08.30 Uhr ein Blitz in eine Doppelhaushälfte in der Talstraße ein. Durch den Blitzeinschlag kam es bei beiden Häuserhälften zu einer Beschädigung der Elektrik. Personen wurden keine verletzt. Ein Brandherd konnte durch die Feuerwehr, welche mit drei Fahrzeugen und 14 Mann vor Ort war, nicht festgestellt werden.

