Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lenzkirch: Gewahrsamnahme zur Ausnüchterung

Freiburg (ots)

Eine Streife traf am Samstag, den 31.07.2021, gegen 18:17 Uhr einen stark alkoholisierten Mann in der Bonndorfer Straße in Lenzkirch an. Nachdem mit diesem in Kontakt getreten wurde, kollabierte der 53-Jährige und wurde mittels des hinzugerufenen Rettungswagens in eine Klinik zur weiteren Versorgung verbracht. Nachdem die Gewahrsamsfähigkeit festgestellt war, wurde der Mann gemäß richterlicher Anordnung im Anschluss in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Titisee-Neustadt zur Ausnüchterung untergebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell