POL-FR: Titisee-Neustadt: Alkoholkonsum endet in Gewahrsamseinrichtung

Uneinsichtig verhielt sich am Samstag, den 31.07.2021, gegen 07:54 Uhr, ein 38-jähriger Mann in einem Lebensmittelgeschäft in der Scheuerlenstraße in Titisee-Neustadt. Aufgrund seiner hohen Alkoholisierung verwehrte man ihm den Verkauf weiterer alkoholischer Getränke. Beim Eintreffen der Streife des Polizeireviers Titisee-Neustadt an der Örtlichkeit verhielt sich der Mann ruhig und begleitete die Beamten auf das hiesige Polizeirevier. Nach Feststellung der Gewahrsamsfähigkeit in einer Klinik wurde der Mann zur Ausnüchterung in der Zelle des Polizeireviers untergebracht. Nachdem er jedoch über Krampfanfälle klagte wurde er mit dem DRK ins Krankenhaus verbracht.

