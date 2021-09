Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Wahlplakat in Brand gesetzt

Karlsruhe (ots)

Zwei Männer, im Alter von 22 und 23 Jahren, müssen nun mit einer Anzeige aufgrund einer Sachbeschädigung rechnen, da sie am Samstag gegen 00:50 Uhr beim Kronenplatz in Karlsruhe ein Wahlplakat in Brand gesetzt haben. Offenbar stellten die beiden Männer im Vorfeld die These in den Raum, dass ein Wahlplakat nicht brennen würde. Als einer der beiden Beschuldigten schließlich die Flamme eines Feuerzeugs an das am Laternenmast befestigte Plakat hielt, wurden sie eines Besseren belehrt. Das Plakat fing kurzzeitig Feuer. Ein Brandloch sowie diverse Rußantragungen konnten im Nachgang festgestellt werden. Eine Zeugin meldete den Vorfall der Polizei. Bis zum Eintreffen der Polizeibeamten vor Ort, wurden die beiden Männer von zwei Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes festgehalten.

Christina Krenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell