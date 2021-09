Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ubstadt-Weiher - Betrunken und ohne Führerschein mit dem Auto unterwegs

Ubstadt-Weiher (ots)

Ein 28-jähriger Fiat-Fahrer wurde am Sonntagabend, gegen 22.40 Uhr, in der Bruchsaler Straße in Ubstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Polizeibeamte Alkoholgeruch fest, weshalb sie bei dem Fahrer einen Alkoholtest durchführten. Dieser ergab einen Wert von 2,54 Promille. Der 28-Jährige musste daraufhin eine Blutprobe abgeben. Bei den weiteren Überprüfungen stellten die Beamten außerdem fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell