Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad - Betrunken mit dem Mofa unterwegs

Karlsbad (ots)

Am Sonntagabend meldeten Zeugen einen auffälligen Mofafahrer. Demnach sei dieser zunächst in Schlangenlinien zwischen Langensteinbach und Ittersbach unterwegs gewesen und kurze Zeit später in der Nähe des Klinikums in Langensteinbach aufgefallen. Polizeibeamte konnten den Mofafahrer dann kurz nach 19.00 Uhr am Fahrbahnrand der Landesstraße 622, im Bereich einer dortigen Baumschule, auf seinem Mofa sitzend antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Ein Alkoholtest bei dem 58-jährigen Mann ergab einen Wert von 1,74 Promille, weshalb er zur Polizeidienststelle verbracht wurde und eine Blutprobe abgeben musste.

