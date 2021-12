Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Frau randaliert im Bus und schlägt Fahrer

Iserlohn (ots)

Nach Faustschlägen und übelsten Beschimpfungen landete eine alkoholisierte, völlig aggressive 27-jährige Oberhausenerin am späten Donnerstagabend im Gewahrsam der Polizei.

Gegen 22.15 Uhr stieg sie mit einem Begleiter am Stadtbahnhof in den Bus der Linie 16 nach Letmathe. Nach einigen Stationen begann die alkoholisierte Oberhausenerin ohne Anlass an zu schreien. Nicht nur die Plexiglasscheiben rund um das Fahrerhaus, sondern auch der Fahrer selbst bekam Schläge. Sie packte den 54-jährigen Chauffeur am Kragen. Dabei zerriss sein Reißverschluss. Als der Fahrer die Tür öffnete, rannte ihr Begleiter weg. Die Frau stieg ebenfalls aus.

Eine 41-jährige Anliegerin bekam den Streit mit und eilte dem Busfahrer zu Hilfe. Die 27-Jährige ging sofort auf sie los, bespuckte und trat sie. Die Frauen rollen kämpfend über den Boden. Ein weiterer Anlieger (27 Jahre alt) hörte draußen auf der Straße die Schreie, eilte zu Hilfe und bezahlte mit einem zerrissenen T-Shirt. Auch ihn versuchte die Frau zu treten, kratzen, beißen und bespucken.

Als die Polizei eintraf und die laut schreiende Frau nach einem Ausweis durchsuchen wollte, begann sie wieder zu treten, zu beißen, zu spucken und zu schlagen. Außerdem beschimpfte sie die Beamtinnen und Beamten in einem fort unter anderem als "Fotzen, Hurensöhne, Bullenschweine". Eine Polizeibeamtin bekam einen Faustschlag ins Gesicht, eine andere einen heftigen Tritt gegen das Schienbein. Die Einsatzkräfte überwältigten sie und brachten sie ins Gewahrsam. Eine Beamtin musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Die anderen Beteiligten hatten "nur" Blessuren bzw. zerrissene Kleidungsstücke. Die Polizei ermittelt wegen Beleidigung, Sachbeschädigung, tätlicher Angriffe auf bzw. Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell