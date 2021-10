Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Drei E-Bikes in Neubrandenburg gestohlen - Zeugen gesucht

Neubrandenburg (ots)

Am gestrigen 06.10.2021 wurden im Stadtgebiet von Neubrandenburg drei Elektrofahrräder gestohlen.

In der Zeit von 11:30 Uhr bis 12:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter ein schwarzes E-Bike des Herstellers Zündapp von einem Fahrradständer nahe eines Einkaufcenters in der Treptower Straße. Das E-Bike hatte einen eingerissenen Sattel. Der Schaden wird mit 850 EUR beziffert.

Ein weiteres Elektrofahrrad wurde von ebenfalls unbekannten Tätern in der Zeit von 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr in der Straße "Binsenwerder" in Neubrandenburg gestohlen. Dabei handelte es sich um ein rotes, neuwertiges E-Bike des Herstellers Cannondale mit auffällig breiten Reifen. Der Schaden wird auf ca. 2300 EUR geschätzt.

Darüber hinaus wurde ein weißes, ebenfalls neuwertiges E-Bike des Herstellers KTM Macinain in der Ernst-Alban-Straße in Neubrandenburg entwendet. Es war am Lenker mit einem Fahrradkorb versehen. Die Tat lässt sich auf die Zeit zwischen 11:50 Uhr und 14:30 Uhr des 06.10.2021 eingrenzen. Der Schaden beträgt ca. 2500 EUR.

Die Ermittlungen wegen der Diebstähle werden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg geführt. Zeugen, die zu den Tatzeiten im Bereich der Tatorte auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib der E-Bikes machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder in der Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell