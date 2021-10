Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Angriff auf Zigarettenautomat gescheitert - Bürgerhinweise bitte immer umgehend an die Polizei

Landkreis MSE/ 17091 Japzow (ots)

Wie bereits berichtet, kam es in der zurückliegenden Woche in der Zeit vom 28.09.2021 bis 30.09.2021 zu drei Komplettentwendungen von Zigarettenautomaten in Sietow, Satow und Rechlin. Diese wurden nach Bekanntwerden des Diebstahls in Waldgebieten nahe der Tatorte aufgefunden und spurentechnisch untersucht. Siehe auch Pressemitteilungen vom 29./ 30.09.2021 unter:

Am gestrigen Tage wurde ein weiterer Sachverhalt in Zusammenhang mit Angriffen auf Zigarettenautomaten bekannt. In 17091 Wolde, Ortsteil Japzow wurden bislang unbekannte Täter gegen 03:30 Uhr des 04.10.2021 dabei beobachtet, wie sie eine Sachbeschädigung an einer Straßenlaterne unmittelbar am Standort eines Zigarettenautomaten begangen, indem sie versuchten, das Licht abzuschalten. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wird hier von einer Vorbereitungshandlung eines Angriffs auf einen Zigarettenautomat ausgegangen. Die Täter flüchteten anschließend unerkannt, weil sie durch einen Zeugen gestört wurden. Bedauerlicherweise wurde die Polizei erst am Nachmittag des 04.10.2021 über den Sachverhalt informiert. Die Ermittlungen in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Malchin dauern an.

Die Kriminalpolizei nimmt diesen Sachverhalt zum Anlass, die Bevölkerung für Straftaten wir diese oder jede andere zu sensibilisieren. Wenn Sie Zeuge einer gegenwärtigen Straftat werden oder den Verdacht einer Straftat haben, scheuen Sie nicht, umgehend den Polizeinotruf zu wählen oder die örtliche Polizei zu verständigen. Nur wenn Sie ihre Beobachtungen und Vermutungen zeitnah gegenüber einem Polizeibeamten äußern, kann auch umgehend eine Strafverfolgung eingeleitet werden.

