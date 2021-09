Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Angriffe auf Zigarettenautomaten - eine weitere Tat und ein Automatenfund registriert

Röbel/Müritz (ots)

Am 29.09.2021 informierte die Polizeiinspektion Neubrandenburg über zwei Totalentwendungen von Zigarettenautomaten in Sietow und Satow. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/5033418)

Noch am selben Tag meldete sich eine Hinweisgeberin telefonisch bei der Polizei und teilte den Fund eines Zigarettenautomaten in einem Waldgebiet in der Nähe von Sietow mit. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen wird davon ausgegangen, dass es sich hierbei um den in Sietow entwendeten Automaten handelt. Durch die Täter wurde das Gehäuse gewaltsam geöffnet und der gesamte Inhalt entwendet. Das Gerät wurde zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt und abtransportiert.

Zusätzlich zu den beiden bereits gemeldeten Angriffen auf Zigarettenautomaten, ist eine weitere Tat vom 30.09.2021 am Neuen Markt in Rechlin bekannt geworden. Wie erste Ermittlungen ergaben, wurde auch diese Tat durch Anwohner gegen 02:00 Uhr beobachtet. Erneut wurden zwei dunkel gekleidete Personen beobachtet, wie sie den Zigarettenautomaten in einem dunklen Kombi abtransportierten.

Zur Spurensicherung kam erneut der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Neubrandenburg zum Einsatz. Ob eine Verbindung zu den Taten der vergangenen Nacht besteht, ist Teil der Ermittlungen der Kriminalkommissariatsaußenstelle Röbel.

Zeugen der Taten in Rechlin, Satow und Sietow werden gebeten, sich beim Polizeirevier Röbel unter 039931/848224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell